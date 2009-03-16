Федяев Лев Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1931
Дата смерти16.03.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Развод
10.03.1966
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА Брак между гражданином Федяевым Львом Степановичем и граж-данкой Федяевой Валентиной Борисовной на основании решения Мосгорсуда от 10 марта 1966 года расторгнут, о че... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.03.2009