Федяев Лев Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федяев Лев Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1931

Дата смерти

16.03.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
10.03.1966

Жена: Федяева Валентина Борисовна

Москва, город федерального значения Москва
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА Брак между гражданином Федяевым Львом Степановичем и граж-данкой Федяевой Валентиной Борисовной на основании решения Мосгорсуда от 10 марта 1966 года расторгнут, о че... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федяева Валентина Борисовна

Смерть
16.03.2009
Москва, город федерального значения Москва
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