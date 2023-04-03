Калугин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1918
Сын: Калугин Николай
Мать ребёнка: Калугина Прасковья Игнатьевна
Рождение ребёнка
25.12.1925
Сын: Калугин Стефан
Мать ребёнка: Калугина Прасковья Игнатьевна
Рождение ребёнка
01.01.1929
Сын: Калугин Василий
Мать ребёнка: Калугина Прасковья Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросиния
Мать ребёнка: Калугина Прасковья Игнатьевна
Место жительства
Неизвестно
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
Неизвестно