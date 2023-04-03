Калугин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калугин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Калугин Николай

Мать ребёнка: Калугина Прасковья Игнатьевна

Рождение ребёнка
25.12.1925

Сын: Калугин Стефан

Мать ребёнка: Калугина Прасковья Игнатьевна

Рождение ребёнка
01.01.1929

Сын: Калугин Василий

Мать ребёнка: Калугина Прасковья Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросиния

Мать ребёнка: Калугина Прасковья Игнатьевна

Место жительства
Неизвестно
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
Неизвестно
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