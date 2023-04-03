Калугин Стефан
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1925
Дата смерти07.03.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1925
Отец: Калугин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.11.1947
Сын: Калугин Николай
Мать ребёнка: не указана
Смерть
07.03.1986