Калугин Стефан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калугин Стефан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1925

Дата смерти

07.03.1986

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1925

Отец: Калугин Алексей

Мать: Калугина Прасковья Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
17.11.1947

Сын: Калугин Николай

Мать ребёнка: не указана

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
07.03.1986

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