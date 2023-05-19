Бушуева Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Бушуев Максим Михайлович
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Бушуев Максим Михайлович
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Бушуев Максим Михайлович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Соколовская Праскева Максимова
Отец ребёнка: Бушуев Максим Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно