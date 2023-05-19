Бушуева Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуева Матрена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Бушуев Иван Максимович

Отец ребёнка: Бушуев Максим Михайлович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Бушуев Егор Максимович

Отец ребёнка: Бушуев Максим Михайлович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Бушуев Павел Максимович

Отец ребёнка: Бушуев Максим Михайлович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Соколовская Праскева Максимова

Отец ребёнка: Бушуев Максим Михайлович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушуев Максим Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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