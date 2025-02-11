Видьманов Александр Михайлович
мужской, родился 1936, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 05.01.2019, Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
ОтецВидьманов Михаил Политрук Елизарович20.11.1905 г.р.
МатьВидьманова (Игушкина) Анна (Анисья) Степановна01.01.1904 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
05.01.2019
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область