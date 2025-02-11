Видьманов Александр Михайлович 1936 — найти родственников по фамилии на Familio

Видьманов Александр Михайлович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1936, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 05.01.2019, Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Отец
Видьманов Михаил Политрук Елизарович20.11.1905 г.р.
Мать
Видьманова (Игушкина) Анна (Анисья) Степановна01.01.1904 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Видьманов Михаил Политрук Елизарович

Мать: Видьманова (Игушкина) Анна (Анисья) Степановна

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
05.01.2019
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

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