Тиванов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиванов ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Тиванов Осип

Отец ребёнка: Тиванов Иван

починок Болотный Ключ Яранского уезда
Рождение ребёнка
1894

Сын: Тиванов Григорий

Отец ребёнка: Тиванов Иван

Рождение ребёнка
1898

Сын: Тиванов Василий

Отец ребёнка: Тиванов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тиванов Александр

Отец ребёнка: Тиванов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тиванов Иван

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