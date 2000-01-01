Тиванов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Тиванов Осип
Отец ребёнка: Тиванов Иван
починок Болотный Ключ Яранского уезда
Рождение ребёнка
1894
Сын: Тиванов Григорий
Отец ребёнка: Тиванов Иван
Рождение ребёнка
1898
Сын: Тиванов Василий
Отец ребёнка: Тиванов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тиванов Александр
Отец ребёнка: Тиванов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тиванов Иван