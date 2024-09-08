Долбилов Федор Георгиевич
Место рождения
Дата рождения30.05.1913 ст.
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1913 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феня
Бракосочетание
22.02.1935
Рождение ребёнка
08.07.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Долбилова (Чернева) Ольга Федоровна
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Смерть
1985