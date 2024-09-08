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Долбилов Федор Георгиевич

Место рождения

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

30.05.1913 ст.

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1913 ст.

Отец: Долбилов Георгий Петрович

Мать: Долбилова (Никонова) Мария Григорьевна

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феня

Бракосочетание
22.02.1935

Жена: Долбилова (Чернева) Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
08.07.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долбилова (Чернева) Ольга Федоровна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Смерть
1985

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