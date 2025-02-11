Парахневич ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Парахневич ?

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Дети
Игаева (Парахневич) Анна Яковлевна21.11.1902 г.р.
(Парахневич) Авронья ЯковлевнаДо 1902 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: (Парахневич) Софья Яковлевна

Отец ребёнка: Парахневич Яков

Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: (Парахневич) Авронья Яковлевна

Отец ребёнка: Парахневич Яков

Ресбулика Беларусь

Рождение ребёнка
21.11.1902

Дочь: Игаева (Парахневич) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Парахневич Яков

Могилевская область, Беларусь

Рождение ребёнка
22.04.1909

Дочь: (Парахневич) Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Парахневич Яков

Смерть
Неизвестно

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