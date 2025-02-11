Парахневич ?
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Дети
Игаева (Парахневич) Анна Яковлевна21.11.1902 г.р.
(Парахневич) Авронья ЯковлевнаДо 1902 г.р.Показать еще 2
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: (Парахневич) Софья Яковлевна
Отец ребёнка: Парахневич Яков
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: (Парахневич) Авронья Яковлевна
Отец ребёнка: Парахневич Яков
Ресбулика Беларусь
Рождение ребёнка
21.11.1902
Дочь: Игаева (Парахневич) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Парахневич Яков
Могилевская область, Беларусь
Рождение ребёнка
22.04.1909
Дочь: (Парахневич) Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Парахневич Яков
Смерть
Неизвестно