Тартин Виктор Николаевич
Место рождениядеревня Афанасьево
Дата рождения08.06.1938
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1938
Отец: Тартин Николай Иванович
деревня Афанасьево
Рождение ребёнка
17.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тартина Галина Витальевна
город Иваново
Рождение ребёнка
26.03.1965
Сын: Тартин Владимир Викторович
Мать ребёнка: Тартина Галина Витальевна
город Иваново
Бракосочетание
Неизвестно