Тартин Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тартин Виктор Николаевич

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Место рождения

деревня Афанасьево

Дата рождения

08.06.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1938

Отец: Тартин Николай Иванович

Мать: Антипина Ираида Абрамовна

деревня Афанасьево
Рождение ребёнка
17.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тартина Галина Витальевна

город Иваново
Рождение ребёнка
26.03.1965

Сын: Тартин Владимир Викторович

Мать ребёнка: Тартина Галина Витальевна

город Иваново
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тартина Галина Витальевна

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