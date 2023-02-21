Тартина (Малеева) Галина Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1938
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1938
Отец: Малеев Виталий Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тартин Виктор Николаевич
город Иваново
Рождение ребёнка
26.03.1965
Сын: Тартин Владимир Викторович
Отец ребёнка: Тартин Виктор Николаевич
город Иваново
Бракосочетание
Неизвестно