Тартина (Малеева) Галина Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тартина (Малеева) Галина Витальевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1938

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1965 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1938

Отец: Малеев Виталий Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тартин Виктор Николаевич

город Иваново
Рождение ребёнка
26.03.1965

Сын: Тартин Владимир Викторович

Отец ребёнка: Тартин Виктор Николаевич

город Иваново
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тартин Виктор Николаевич

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