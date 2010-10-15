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Габбасов Роберт Азаматович
Габбасов Роберт Азаматович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.10.2010
Пол
Мужской
Отец
Габбасов Азамат Халитович
1980 г.р.
Мать
Габбасова (Абросимова) Наталья Геннадьевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.2010
Отец:
Габбасов Азамат Халитович
Мать:
Габбасова Наталья Геннадьевна
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