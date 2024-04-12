Габбасова (Абросимова) Наталья Геннадьевна
Место рождения
Дата рождения15.03.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1976
Рождение ребёнка
19.09.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.11.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.10.2010
Сын: Габбасов Роберт Азаматович
Отец ребёнка: Габбасов Азамат Халитович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно