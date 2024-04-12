Габбасова (Абросимова) Наталья Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габбасова (Абросимова) Наталья Геннадьевна

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.03.1976

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1955 г.р.

Муж

1980 г.р.
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Дети

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2010 г.р.

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1976

Отец: Абросимов Геннадий Михайлович

Мать: Первых Светлана Николаевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.11.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.2010

Сын: Габбасов Роберт Азаматович

Отец ребёнка: Габбасов Азамат Халитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габбасов Азамат Халитович

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