Перевозчикова Мария Семеновна 07.03.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Перевозчикова Мария Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1932

Дата смерти

23.06.1994

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1932

Отец: Перевозчиков Семен

Мать: Анна Михайловна

Рождение ребёнка
22.12.1959

Дочь: Бекмансурова (Антонова) Наталья Леонидовна

Отец ребёнка: Антонов Леонид Андреевич

Рождение ребёнка
07.09.1961

Дочь: Муллакаева (Антонова) Галина Леонидовна

Отец ребёнка: Антонов Леонид Андреевич

Смерть
23.06.1994

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