Перевозчикова Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1932
Дата смерти23.06.1994
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1932
Отец: Перевозчиков Семен
Мать: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
22.12.1959
Дочь: Бекмансурова (Антонова) Наталья Леонидовна
Отец ребёнка: Антонов Леонид Андреевич
Рождение ребёнка
07.09.1961
Дочь: Муллакаева (Антонова) Галина Леонидовна
Отец ребёнка: Антонов Леонид Андреевич
Смерть
23.06.1994