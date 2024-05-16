Антонов Леонид Андреевич 11.03.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Антонов Леонид Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1940

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1940

Отец: Антонов Андрей

Мать: Лекомцева Евдокия

Рождение ребёнка
22.12.1959

Дочь: Бекмансурова (Антонова) Наталья Леонидовна

Мать ребёнка: Перевозчикова Мария Семеновна

Рождение ребёнка
07.09.1961

Дочь: Муллакаева (Антонова) Галина Леонидовна

Мать ребёнка: Перевозчикова Мария Семеновна

Смерть
1990

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