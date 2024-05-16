Антонов Леонид Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1940
Дата смерти1990
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1940
Отец: Антонов Андрей
Мать: Лекомцева Евдокия
Рождение ребёнка
22.12.1959
Дочь: Бекмансурова (Антонова) Наталья Леонидовна
Мать ребёнка: Перевозчикова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
07.09.1961
Дочь: Муллакаева (Антонова) Галина Леонидовна
Мать ребёнка: Перевозчикова Мария Семеновна
Смерть
1990