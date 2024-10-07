Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смерти21.04.1847 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Заботнова Ольга Николаева
Отец ребёнка: Заботнов Николай Семенов
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: (Заботнова) Наталья Николаева
Отец ребёнка: Заботнов Николай Семенов
Рождение ребёнка
08.05.1843 ст.
Отец ребёнка: Заботнов Николай Семенов
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Агрипина
Отец ребёнка: Заботнов Николай Семенов
вообще непонятно Анны ли это дочь или уже Марфы в одних источниках так написано, в других - иначе
Рождение ребёнка
19.04.1847 ст.
Отец ребёнка: Заботнов Николай Семенов
Смерть
21.04.1847 ст.