Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Васильева

Анна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

21.04.1847 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заботнов Николай Семенов

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Заботнова Ольга Николаева

Отец ребёнка: Заботнов Николай Семенов

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: (Заботнова) Наталья Николаева

Отец ребёнка: Заботнов Николай Семенов

Рождение ребёнка
08.05.1843 ст.

Сын: Заботнов Иван Николаев

Отец ребёнка: Заботнов Николай Семенов

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Агрипина

Отец ребёнка: Заботнов Николай Семенов

вообще непонятно Анны ли это дочь или уже Марфы в одних источниках так написано, в других - иначе
Рождение ребёнка
19.04.1847 ст.

Сын: Заботнов Федор Николаев

Отец ребёнка: Заботнов Николай Семенов

Смерть
21.04.1847 ст.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.