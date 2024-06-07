Болобанов Василий Никитович 1682 — найти родственников по фамилии на Familio
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Болобанов Василий Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болобанов Дементий Васильевич

Мать ребёнка: Болобанова (Кощеева) Марья Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болобанова (Кощеева) Марья Леонтьевна

Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1750

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