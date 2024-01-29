Гончаров Евгений Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаров Евгений Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Брыкова Гончарова Клюшнева Чалкина Татьяна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2004

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