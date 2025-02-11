Penner Heinrich B 1813 — найти родственников по фамилии на Familio

Penner Heinrich B

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1813, Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умер 09.12.1851, Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Супруги
Penner Wiebe Ens (Andres) Helena C D16.10.1813 г.р.
Дети
Braun (Penner) Maria HОколо 1833 г.р.
Derksen (Penner) Anna H A13.08.1835 г.р.
Показать еще 8
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Penner Gerhard G

Мать ребёнка: Penner Wiebe Ens (Andres) Helena C D

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Braun (Penner) Maria H

Мать ребёнка: Penner Wiebe Ens (Andres) Helena C D

Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: (Penner) Helena

Мать ребёнка: Penner Wiebe Ens (Andres) Helena C D

Россия

Бракосочетание
Около 1835

Жена: Penner Wiebe Ens (Andres) Helena C D

Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Супруг(-а): Helena K Penner Wiebe Ens (Andres)

Рождение ребёнка
13.08.1835

Дочь: Derksen (Penner) Anna H A

Мать ребёнка: Penner Wiebe Ens (Andres) Helena C D

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Penner Kornelius

Мать ребёнка: Penner Wiebe Ens (Andres) Helena C D

Россия

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Penner Bernhard

Мать ребёнка: Penner Wiebe Ens (Andres) Helena C D

Россия

Рождение ребёнка
13.12.1842

Дочь: Thiessen (Penner) Elisabeth H A

Мать ребёнка: Penner Wiebe Ens (Andres) Helena C D

Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
27.10.1845

Сын: Penner Heinrich H A

Мать ребёнка: Penner Wiebe Ens (Andres) Helena C D

Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: (Penner) Margaretha

Мать ребёнка: Penner Wiebe Ens (Andres) Helena C D

Россия

Рождение ребёнка
01.12.1848

Дочь: Woelk (Penner) Helena

Мать ребёнка: Penner Wiebe Ens (Andres) Helena C D

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Смерть
09.12.1851
Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.