Penner Heinrich B
мужской, родился 1813, Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
умер 09.12.1851, Нейостервик, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Penner Gerhard G
Мать ребёнка: Penner Wiebe Ens (Andres) Helena C D
Дочь: Braun (Penner) Maria H
Мать ребёнка: Penner Wiebe Ens (Andres) Helena C D
Дочь: (Penner) Helena
Мать ребёнка: Penner Wiebe Ens (Andres) Helena C D
Дочь: Derksen (Penner) Anna H A
Мать ребёнка: Penner Wiebe Ens (Andres) Helena C D
Сын: Penner Kornelius
Мать ребёнка: Penner Wiebe Ens (Andres) Helena C D
Сын: Penner Bernhard
Мать ребёнка: Penner Wiebe Ens (Andres) Helena C D
Дочь: Thiessen (Penner) Elisabeth H A
Мать ребёнка: Penner Wiebe Ens (Andres) Helena C D
Сын: Penner Heinrich H A
Мать ребёнка: Penner Wiebe Ens (Andres) Helena C D
Дочь: (Penner) Margaretha
Мать ребёнка: Penner Wiebe Ens (Andres) Helena C D
Дочь: Woelk (Penner) Helena
Мать ребёнка: Penner Wiebe Ens (Andres) Helena C D