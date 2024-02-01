Елькина (Жукова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елькина (Жукова) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жуков Анатолий

Мать: Жукова Пелагея

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