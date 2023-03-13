Шаровъ Матвей
Место рождения
Дата рождения04.08.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1873
Отец: Шаровъ Андрей
Бракосочетание
01.07.1892
Жена: Шарова (Арбузова) Дарія
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1894
Сын: Шаровъ Михаилъ
Мать ребёнка: Шарова (Арбузова) Дарія
Рождение ребёнка
03.03.1896
Сын: Шаровъ Ефимъ
Мать ребёнка: Шарова (Арбузова) Дарія
Рождение ребёнка
28.03.1898
Дочь: (Шарова) Мария
Мать ребёнка: Шарова (Арбузова) Дарія
Рождение ребёнка
05.11.1905
Сын: Шаровъ Николай
Мать ребёнка: Шарова (Арбузова) Дарія