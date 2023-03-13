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Шаровъ Матвей

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.08.1873

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1873

Отец: Шаровъ Андрей

Мать: Шарова (Деулина) Ефросинья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
01.07.1892

Жена: Шарова (Арбузова) Дарія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1894

Сын: Шаровъ Михаилъ

Мать ребёнка: Шарова (Арбузова) Дарія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.03.1896

Сын: Шаровъ Ефимъ

Мать ребёнка: Шарова (Арбузова) Дарія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1898

Дочь: (Шарова) Мария

Мать ребёнка: Шарова (Арбузова) Дарія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.11.1905

Сын: Шаровъ Николай

Мать ребёнка: Шарова (Арбузова) Дарія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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