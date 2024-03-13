Buss (Kuch) Elisabetha — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Buss (Kuch) Elisabetha

Место рождения

Eberstadt, Giessen, Hessen, Deutschland

Дата рождения

11.12.1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1687 г.р.

Мать

Муж

1723 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1726

Отец: Kuch Johann Peter

Мать: Kuch Anna Elisabetha

Eberstadt, Giessen, Hessen, Deutschland
Бракосочетание
23.04.1749

Муж: Buss Johannes

Eberstadt, Giessen, Hessen, Deutschland
Рождение ребёнка
1751

Сын: Buss Johannes

Отец ребёнка: Buss Johannes

Рождение ребёнка
1759

Сын: Buss Kaspar

Отец ребёнка: Buss Johannes

Рождение ребёнка
16.04.1763

Дочь: Kloster Maria Sybilla

Отец ребёнка: Buss Johannes

Eberstadt, Giessen, Hessen, Deutschland
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Heinz Anna Maria

Отец ребёнка: Buss Johannes

Смерть
Неизвестно
Semenovka
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