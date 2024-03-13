Buss (Kuch) Elisabetha
Место рожденияEberstadt, Giessen, Hessen, Deutschland
Дата рождения11.12.1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1726
Отец: Kuch Johann Peter
Мать: Kuch Anna Elisabetha
Eberstadt, Giessen, Hessen, Deutschland
Бракосочетание
23.04.1749
Муж: Buss Johannes
Eberstadt, Giessen, Hessen, Deutschland
Рождение ребёнка
1751
Сын: Buss Johannes
Отец ребёнка: Buss Johannes
Рождение ребёнка
1759
Сын: Buss Kaspar
Отец ребёнка: Buss Johannes
Рождение ребёнка
16.04.1763
Дочь: Kloster Maria Sybilla
Отец ребёнка: Buss Johannes
Eberstadt, Giessen, Hessen, Deutschland
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Heinz Anna Maria
Отец ребёнка: Buss Johannes
Смерть
Неизвестно
Semenovka