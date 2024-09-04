Паникаровская Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаникаровская Анастасия Федоровна

Паникаровская Анастасия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паникаровский Валентин Дмитриевич

Раскулачивание
27.04.1929
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
https://раскулаченные.рф/archive/show/77706/
Рождение ребёнка
08.06.1935

Сын: Паникаровский Игорь Валентинович

Отец ребёнка: Паникаровский Валентин Дмитриевич

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.