Паникаровская Анастасия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Раскулачивание
27.04.1929
https://раскулаченные.рф/archive/show/77706/
Рождение ребёнка
08.06.1935
Сын: Паникаровский Игорь Валентинович
Отец ребёнка: Паникаровский Валентин Дмитриевич
Смерть
Неизвестно