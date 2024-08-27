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Паникаровский Валентин Дмитриевич

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Место рождения

Чубаровское, Ирбитское, Свердловская область

Дата рождения

30.07.1891

Дата смерти

14.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1891

Отец: Поникаровский Димитрий Евгеньевич

Мать: Поникаровская (Попова) Александра Ипполитовна

Чубаровское, Ирбитское, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паникаровская Анастасия Федоровна

Работа или профессия
С 1925 по 1928
Служил в Выйско-Никольском соборе г.Нижний Тагил
Рождение ребёнка
08.06.1935

Сын: Паникаровский Игорь Валентинович

Мать ребёнка: Паникаровская Анастасия Федоровна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Арест
Около 21.10.1937
Смерть
14.11.1937
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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