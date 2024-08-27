Паникаровский Валентин Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения30.07.1891
Дата смерти14.11.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1891
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
С 1925 по 1928
Служил в Выйско-Никольском соборе г.Нижний Тагил
Рождение ребёнка
08.06.1935
Сын: Паникаровский Игорь Валентинович
Мать ребёнка: Паникаровская Анастасия Федоровна
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Арест
Около 21.10.1937
Смерть
14.11.1937
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область