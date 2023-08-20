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жена Михаила Васильевича

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Сын: Платонов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Платонов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Платонова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Платонов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1956

Сын: Платонов Виталий Михайлович

Отец ребёнка: Платонов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1959

Сын: Платонов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Платонов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Платонова Алиса Михайловна

Отец ребёнка: Платонов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Платонов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Платонова Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Платонов Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платонов Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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