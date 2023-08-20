жена Михаила Васильевича
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1949
Сын: Платонов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Платонов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Платонова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Платонов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1956
Сын: Платонов Виталий Михайлович
Отец ребёнка: Платонов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1959
Сын: Платонов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Платонов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Платонова Алиса Михайловна
Отец ребёнка: Платонов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платонов Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Платонов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Платонова Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Платонов Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно