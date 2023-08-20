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Платонова Нина Михайловна
Платонова Нина Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Платонов Михаил (Михайла) Васильевич
1915 г.р.
Мать
жена Михаила Васильевича
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Платонов Михаил Васильевич
Мать:
жена Михаила Васильевича
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