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Новицкая Елена Борисовна

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Место рождения

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

30.08.1961

Пол

Женский

Добавил:

ПО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1961

Отец: Новицкий Борис

Мать: Русакова Тамара Дмитриевна

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кукота Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скрынник Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Скрынник Сергей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрынник Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрынник Михаил

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скрынник Ирина

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоносов Дмитрий Валерьевич

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