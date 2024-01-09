Новицкая Елена Борисовна
Место рождения
Дата рождения30.08.1961
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1961
Отец: Новицкий Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скрынник Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Скрынник Сергей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скрынник Михаил
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скрынник Ирина
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно