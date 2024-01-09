Новицкий Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.08.1961
Дочь: Новицкая Елена Борисовна
Мать ребёнка: Русакова Тамара Дмитриевна
Рождение ребёнка
01.07.1968
Сын: Новицкий Леонид Борисович
Мать ребёнка: Русакова Тамара Дмитриевна
Смерть
Неизвестно