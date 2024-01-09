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Новицкий Борис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русакова Тамара Дмитриевна

Рождение ребёнка
30.08.1961

Дочь: Новицкая Елена Борисовна

Мать ребёнка: Русакова Тамара Дмитриевна

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.07.1968

Сын: Новицкий Леонид Борисович

Мать ребёнка: Русакова Тамара Дмитриевна

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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