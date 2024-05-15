(Захарова) Анна Адриановна / Андриановна 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Захарова) Анна Адриановна / Андриановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

После 1845

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Захаров Адриан / Андриан Захарович

Мать: Захарова Матрона / Матрена Федоровна

Упоминание
1836
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1836 возраст - 6 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во листов: 487 Даты документов: Раздел опи... Показать все
Упоминание
1840
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1840 возраст - 10 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д. 35. Исповедные ведомости ... Показать все
Упоминание
1845
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 15 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297. Исповедные ведомос... Показать все
Смерть
После 1845

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