Захаров Адриан Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840 ст.
Отец: Захаров Захар Никитич
Мать: Захарова Анна Сергеевна
Военная служба
01.03.1860 ст.
Отставной солдат
Восприемник
01.03.1860 ст.
Восприемник у Захарова Герасима Федоровича
Восприемник
01.07.1860 ст.
Восприемник у Захаровой Марфы Матвеевны
Смерть
Неизвестно