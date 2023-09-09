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Захаров Адриан Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Между 1780 и 1782 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840 ст.

Отец: Захаров Захар Никитич

Мать: Захарова Анна Сергеевна

Военная служба
01.03.1860 ст.
Отставной солдат
Восприемник
01.03.1860 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Захарова Герасима Федоровича
Восприемник
01.07.1860 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Захаровой Марфы Матвеевны
Смерть
Неизвестно
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