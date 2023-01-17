Хохлова (Куранова) Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Куранова) Татьяна Григорьевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1764 г.р.

Мать

Вычислено 1770 г.р.

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Куранов Григорий Алексеевич

Мать: Куранова Елена Егоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
26.10.1824 ст.

Муж: Хохлов Василий Никитич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: государственный крестьянин Василий Никитич Хохлов Невеста: Татьяна Григорьвна дочь девица казака Григория Алексеевича Куранова Поручители: государственный крестьянин Дмитрий Алексеевич Демин... Показать все
Смерть
Неизвестно
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