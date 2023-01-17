Хохлова (Куранова) Татьяна Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Бракосочетание
26.10.1824 ст.
Жених: государственный крестьянин Василий Никитич Хохлов Невеста: Татьяна Григорьвна дочь девица казака Григория Алексеевича Куранова Поручители: государственный крестьянин Дмитрий Алексеевич Демин... Показать все
Смерть
Неизвестно