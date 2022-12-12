Хохлов Василий Никитич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1800 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1824 ст.
Жених: государственный крестьянин Василий Никитич Хохлов Невеста: Татьяна Григорьвна дочь девица казака Григория Алексеевича Куранова Поручители: государственный крестьянин Дмитрий Алексеевич Демин... Показать все
Смерть
Неизвестно