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Хохлов Василий Никитич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1800 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
26.10.1824 ст.

Жена: Хохлова Татьяна Григорьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: государственный крестьянин Василий Никитич Хохлов Невеста: Татьяна Григорьвна дочь девица казака Григория Алексеевича Куранова Поручители: государственный крестьянин Дмитрий Алексеевич Демин... Показать все
Смерть
Неизвестно
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