Квасникова (Носова) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квасникова (Носова) Наталья Николаевна

Место рождения

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Носов Николай Тимофеевич

Мать: не указана

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
09.11.1887 ст.

Муж: Квасников Пётр Яковлевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Якова Егорова Квасникова сын Пётр Яковлев 18 Николая Тимофеева Носова дочь-девица Наталья Николаевна 18
Рождение ребёнка
17.10.1898 ст.

Дочь: Квасникова Параскева Петровна

Отец ребёнка: Квасников Пётр Яковлевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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