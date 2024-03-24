Квасникова (Носова) Наталья Николаевна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Носов Николай Тимофеевич
Бракосочетание
09.11.1887 ст.
Якова Егорова Квасникова сын Пётр Яковлев 18 Николая Тимофеева Носова дочь-девица Наталья Николаевна 18
Рождение ребёнка
17.10.1898 ст.
Дочь: Квасникова Параскева Петровна
Отец ребёнка: Квасников Пётр Яковлевич
Смерть
Неизвестно