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Молчанов Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Молчанов Петр Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молчанова Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.10.1883

Дочь: Молчанова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Молчанова Екатерина Дмитриевна

Балобаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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