Молчанов Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Молчанов Петр Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1883
Дочь: Молчанова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Молчанова Екатерина Дмитриевна
Балобаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно