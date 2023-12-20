Молчанова Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанова Екатерина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молчанов Иван Петрович

Рождение ребёнка
05.10.1883

Дочь: Молчанова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Молчанов Иван Петрович

Балобаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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