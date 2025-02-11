Марья Федорова
женский, родилась 1756
умерла Неизвестно
Супруги
Никита Тимофеев1754 г.р.
Дети
Дмитрий Никитин1775 г.р.
Лукерья Никитина1779 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Тимофеев
Рождение ребёнка
1775
Сын: Дмитрий Никитин
Отец ребёнка: Никита Тимофеев
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Лукерья Никитина
Отец ребёнка: Никита Тимофеев
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Ульяна Никитина
Отец ребёнка: Никита Тимофеев
Смерть
Неизвестно