Марья Федорова 1756 — найти родственников по фамилии на Familio

Марья Федорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1756

умерла Неизвестно

Супруги
Никита Тимофеев1754 г.р.
Дети
Дмитрий Никитин1775 г.р.
Лукерья Никитина1779 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Тимофеев

Рождение ребёнка
1775

Сын: Дмитрий Никитин

Отец ребёнка: Никита Тимофеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Лукерья Никитина

Отец ребёнка: Никита Тимофеев

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Ульяна Никитина

Отец ребёнка: Никита Тимофеев

Смерть
Неизвестно

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