Лукерья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Отец

1754 г.р.

Мать

1756 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Никита Тимофеев

Мать: Марья Федорова

Смерть
1785
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