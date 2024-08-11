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Литовский Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литовская Пелагея Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Антинган, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Литовский Степан Васильевич

Мать ребёнка: Литовская Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Литовский Василий Васильевич

Мать ребёнка: Литовская Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
24.09.1885

Дочь: Колесникова (Литовская) Елизавета

Мать ребёнка: Литовская Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
02.11.1887

Дочь: Литовская Анна Васильевна

Мать ребёнка: Литовская Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
28.05.1889

Дочь: Литовская Мария Васильевна

Мать ребёнка: Литовская Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
21.12.1890

Сын: Литовский Петр Васильевич

Мать ребёнка: Литовская Пелагея Ивановна

Антинган, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.09.1893

Дочь: Литовская Вера Васильевна

Мать ребёнка: Литовская Пелагея Ивановна

Антинган, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Литовская Акулина Васильевна

Мать ребёнка: Литовская Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно

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