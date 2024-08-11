Литовский Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Литовский Степан Васильевич
Мать ребёнка: Литовская Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Литовский Василий Васильевич
Мать ребёнка: Литовская Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
24.09.1885
Дочь: Колесникова (Литовская) Елизавета
Мать ребёнка: Литовская Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
02.11.1887
Дочь: Литовская Анна Васильевна
Мать ребёнка: Литовская Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
28.05.1889
Дочь: Литовская Мария Васильевна
Мать ребёнка: Литовская Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
21.12.1890
Сын: Литовский Петр Васильевич
Мать ребёнка: Литовская Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
10.09.1893
Дочь: Литовская Вера Васильевна
Мать ребёнка: Литовская Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Литовская Акулина Васильевна
Мать ребёнка: Литовская Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно