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Литовский Степан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Литовский Василий Степанович

Мать: Литовская Пелагея Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Антинган, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.10.1891

Жена: Литовская Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
27.10.1892

Сын: Литовский Павел Степанович

Мать ребёнка: Литовская Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
01.01.1894

Сын: Литовский Василий Степанович

Мать ребёнка: Литовская Евдокия Петровна

Антинган, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1896

Сын: Литовский Михаил Степанович

Мать ребёнка: Литовская Евдокия Петровна

Антинган, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1897

Дочь: Литовская Параскева Степановна

Мать ребёнка: Литовская Евдокия Петровна

Антинган, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.03.1900

Дочь: Литовская Марина Степановна

Мать ребёнка: Литовская Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
08.07.1902

Сын: Литовский Владимир Степанович

Мать ребёнка: Литовская Евдокия Петровна

Смерть
Неизвестно

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