Литовский Степан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
13.10.1891
Рождение ребёнка
27.10.1892
Сын: Литовский Павел Степанович
Мать ребёнка: Литовская Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
01.01.1894
Сын: Литовский Василий Степанович
Мать ребёнка: Литовская Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
07.01.1896
Сын: Литовский Михаил Степанович
Мать ребёнка: Литовская Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
11.10.1897
Дочь: Литовская Параскева Степановна
Мать ребёнка: Литовская Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
02.03.1900
Дочь: Литовская Марина Степановна
Мать ребёнка: Литовская Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
08.07.1902
Сын: Литовский Владимир Степанович
Мать ребёнка: Литовская Евдокия Петровна
Смерть
Неизвестно