Перепелица -- Неонила Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти27.02.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Лукина Ксения Евфимовна
Отец ребёнка: Перепелиц Евфимилий Антонович
Харьковской губернии, Сумского уезда, слободы Юнаковской
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.02.1901
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]