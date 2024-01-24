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Перепелица -- Неонила Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

27.02.1901

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Лукина Ксения Евфимовна

Отец ребёнка: Перепелиц Евфимилий Антонович

Харьковской губернии, Сумского уезда, слободы Юнаковской
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перепелиц Евфимилий Антонович

Смерть
27.02.1901
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
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