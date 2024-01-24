Перепелиц Евфимилий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Харьковской губернии, Сумского уезда, слободы Юнаковской
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Лукина Ксения Евфимовна
Мать ребёнка: Перепелица -- Неонила Степановна
Харьковской губернии, Сумского уезда, слободы Юнаковской
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно