Перепелиц Евфимилий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перепелиц Евфимилий Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1856 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьковской губернии, Сумского уезда, слободы Юнаковской
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Лукина Ксения Евфимовна

Мать ребёнка: Перепелица -- Неонила Степановна

Харьковской губернии, Сумского уезда, слободы Юнаковской
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перепелица -- Неонила Степановна

Смерть
Неизвестно
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