Иорданская (Паршина) Таисия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1897
Дата смерти18.07.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1897
Отец: Паршин Алексей
Мать: Паршин Мария
Бракосочетание
Около 1921
Рождение ребёнка
11.01.1923
Сын: Иорданский-Паршин Владимир Леонидович
Отец ребёнка: Иорданский Леонид Васильевич
Рождение ребёнка
05.10.1924
Дочь: Иорданская-Паршин Маргарита Леонидовна
Отец ребёнка: Иорданский Леонид Васильевич
Развод
1926
Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
18.07.1959