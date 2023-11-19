Иорданская (Паршина) Таисия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иорданская (Паршина) Таисия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1897

Дата смерти

18.07.1959

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1897

Отец: Паршин Алексей

Мать: Паршин Мария

Бракосочетание
Около 1921

Муж: Иорданский Леонид Васильевич

Рождение ребёнка
11.01.1923

Сын: Иорданский-Паршин Владимир Леонидович

Отец ребёнка: Иорданский Леонид Васильевич

Шарапово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.10.1924

Дочь: Иорданская-Паршин Маргарита Леонидовна

Отец ребёнка: Иорданский Леонид Васильевич

Шарапово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Развод
1926

Муж: Иорданский Леонид Васильевич

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
18.07.1959

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