Паршин Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Паршина) Ольга
Отец ребёнка: Паршин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Паршина) Антонина
Отец ребёнка: Паршин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр (Алексей?)
Отец ребёнка: Паршин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яков
Отец ребёнка: Паршин Алексей
Рождение ребёнка
21.05.1897
Дочь: Иорданская (Паршина) Таисия Алексеевна
Отец ребёнка: Паршин Алексей
Смерть
Неизвестно