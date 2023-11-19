Паршин Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паршин Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Паршина) Ольга

Отец ребёнка: Паршин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Паршина) Антонина

Отец ребёнка: Паршин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр (Алексей?)

Отец ребёнка: Паршин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яков

Отец ребёнка: Паршин Алексей

Рождение ребёнка
21.05.1897

Дочь: Иорданская (Паршина) Таисия Алексеевна

Отец ребёнка: Паршин Алексей

Смерть
Неизвестно

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