Иткинд Юрий Германович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1976
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1976
Отец: Иткинд Герман Ноевич
Мать: Иткинд Галина
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
29.09.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иткинд (Сигалаева) Светлана Алексеевна