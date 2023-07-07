Иткинд Юрий Германович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иткинд Юрий Германович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1976

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1967 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1976

Отец: Иткинд Герман Ноевич

Мать: Иткинд Галина

Развод
Неизвестно

Жена: Иткинд (Сигалаева) Светлана Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иткинд (Сигалаева) Светлана Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
29.09.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иткинд (Сигалаева) Светлана Алексеевна

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