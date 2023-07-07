Иткинд (Сигалаева) Светлана Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иткинд (Сигалаева) Светлана Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1967

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1967

Отец: Сигалаев Алексей Арсентьевич

Мать: Сигалаева Людмила Павловна

Рождение ребёнка
01.08.1992

Дочь: Котлякова Кристина Автандиловна

Отец ребёнка: Кварцхелия Автандил (Зураб) Дмитриевич

Рождение ребёнка
29.09.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иткинд Юрий Германович

Развод
Неизвестно

Муж: Иткинд Юрий Германович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иткинд Юрий Германович

Развод
Неизвестно

Муж: Кварцхелия Автандил (Зураб) Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кварцхелия Автандил (Зураб) Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область