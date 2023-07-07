Иткинд (Сигалаева) Светлана Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1967
Рождение ребёнка
01.08.1992
Дочь: Котлякова Кристина Автандиловна
Отец ребёнка: Кварцхелия Автандил (Зураб) Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.09.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иткинд Юрий Германович
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область