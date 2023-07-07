Котлякова (Сигалаева) Кристина Автандиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котлякова (Сигалаева) Кристина Автандиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1992

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

1967 г.р.

Муж

1987 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1992

Отец: Кварцхелия Автандил (Зураб) Дмитриевич

Мать: Иткинд (Сигалаева) Светлана Алексеевна

Развод
Неизвестно

Муж: Котляков Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котляков Василий Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
13.04.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денис

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
29.04.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Котляков Василий Михайлович

Тольятти, Тольятти, Самарская область

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