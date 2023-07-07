Котлякова (Сигалаева) Кристина Автандиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1992
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.04.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Денис
Рождение ребёнка
29.04.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Котляков Василий Михайлович