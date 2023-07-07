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Котляков Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1992 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Котлякова Кристина Автандиловна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Развод
Неизвестно

Жена: Котлякова Кристина Автандиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котлякова Кристина Автандиловна