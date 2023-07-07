Котляков Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Котлякова Кристина Автандиловна
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно