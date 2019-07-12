Инютина (Иващенко) Людмила Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1933
Дата смерти12.07.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Инютин Борис Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Инютин Борис Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.07.2019