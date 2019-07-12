Инютина (Иващенко) Людмила Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инютина (Иващенко) Людмила Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1933

Дата смерти

12.07.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Инютин Борис Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Инютин Борис Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Инютин Борис Гаврилович

Смерть
12.07.2019
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