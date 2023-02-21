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Инютин Борис Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1926

Дата смерти

05.05.1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1926

Отец: Инютин Гавриил

Мать: Инютина Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Инютина Людмила Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Инютина Людмила Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Инютина Людмила Кирилловна

Смерть
05.05.1978
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