Инютин Борис Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1926
Дата смерти05.05.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1926
Отец: Инютин Гавриил
Мать: Инютина Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Инютина Людмила Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Инютина Людмила Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.05.1978