Костырко Алексей Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1940
Сын: Костырко Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Костырко (Кальницкая) Виктория Томашиевна
Рождение ребёнка
07.01.1943
Дочь: Гончарова (Костырко) Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Костырко (Кальницкая) Виктория Томашиевна
Рождение ребёнка
18.11.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костырко (Кальницкая) Виктория Томашиевна
Смерть
1947