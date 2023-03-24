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Костырко Алексей Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костырко (Кальницкая) Виктория Томашиевна

Рождение ребёнка
01.09.1940

Сын: Костырко Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Костырко (Кальницкая) Виктория Томашиевна

Рождение ребёнка
07.01.1943

Дочь: Гончарова (Костырко) Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Костырко (Кальницкая) Виктория Томашиевна

Рождение ребёнка
18.11.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костырко (Кальницкая) Виктория Томашиевна

Смерть
1947

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