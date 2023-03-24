Костырко (Кальницкая) Виктория Томашиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1912
Дата смерти1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1940
Сын: Костырко Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Костырко Алексей Иосифович
Рождение ребёнка
07.01.1943
Дочь: Гончарова Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Костырко Алексей Иосифович
Рождение ребёнка
18.11.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Костырко Алексей Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1996