Костырко (Кальницкая) Виктория Томашиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костырко (Кальницкая) Виктория Томашиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1912

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1940

Сын: Костырко Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Костырко Алексей Иосифович

Рождение ребёнка
07.01.1943

Дочь: Гончарова Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Костырко Алексей Иосифович

Рождение ребёнка
18.11.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костырко Алексей Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костырко Алексей Иосифович

Смерть
1996
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